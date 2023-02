Prêmio da SBPC reconhece pesquisas criativas de jovens mulheres

Dedicado às meninas na ciência, foi entregue nesta sexta-feira (10), na capital paulista, o 4º Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher, promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Nesta edição, a entidade premia jovens mulheres e adolescentes, cujas pesquisas de iniciação científica demonstraram criatividade, boa aplicação do método científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro.

Esta edição premiou nove vencedoras, três na categoria Ensino Médio e seis na de Graduação. A data do evento foi escolhida em celebração ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e contou com a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.



Primeira a receber o prêmio, a estudante Camily Pereira dos Santos, estudante do ensino médio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), no campus da cidade de Osório, agradeceu o prêmio e dedicou às mulheres que a incentivaram.

“Agradeço a minha professora e a minha colega de pesquisa, este prêmio só foi possível, porque estivemos juntas, com muito trabalho em equipe e resiliência. Agradeço ainda a minha mãe porque foi a partir de uma história dela que surgiu a ideia e foi uma forma de contribuir para a solução da pobreza menstrual. Isso não é só um prêmio, mas um incentivo a muitas meninas para seguirem a carreira, serem transformadas e assim, como eu, transformar também a minha comunidade”.

O projeto da estudante é um o absorvente ecológico feito com biofilme absorvente, fibras vegetais e biofilme impermeável.

Pesquisa

“Quero parabenizar a todas as jovens cientistas que estão aqui, sobretudo por acreditarem na ciência, se hoje estão aqui foi porque escolheram o caminho da afirmação da ciência e não na negação da ciência, a pesquisa científica proporciona grandes emoções, porque ela faz com que a gente compreenda os fenômenos, a descoberta de uma solução, de um determinado desafio ou de um determinado problema, que se alcança de várias formas. Muitas de vocês viveram este momento durante a jornada científica que decidiram empreender ainda muito jovens”, disse a ministra, que elogiou o trabalho da SBPC e enalteceu o valor da instituição para a sociedade brasileira.

A engenheira eletricista Luciana Santos é a primeira mulher a chefiar o ministério. Ela afirmou seu compromisso em construir uma política robusta para incentivar a ciência e a tecnologia entre as mulheres. “Quero afirmar que o compromisso com a retomada desta agenda terá essa marca: pesquise como uma mulher”, afirmou a ministra ao mostrar a camisa que estava vestindo na cerimônia. “É fundamental fortalecer os instrumentos que dispomos para democratizar a participação feminina na ciência e tecnologia de forma permanente”, completou.

Participaram da entrega da premiação o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, a vice-presidente da SBPC, Fernanda Sobral, a diretora da SBPC, Miriam Grossi, e o membro do Conselho da SBPC, Vanderlan Bolzani.

A SBPC recebeu indicações de 446 candidatas de 223 instituições de todas as regiões do País. Foram 126 indicadas para a categoria Ensino Médio e 320 para a Graduação, categoria subdividida entre três grandes áreas do conhecimento: Biológicas e Saúde (126), Engenharias, Exatas e Ciências da Terra (103) e Humanidades (91).

Uma comissão julgadora escolheu nove vencedoras, sendo três do Ensino Médio e seis da Graduação. Também foram concedidas nove menções honrosas, sendo três do Ensino Médio e seis da Graduação. Na área de Engenharias, Exatas e Ciências da Terra, além de Anita de Souza Silva, também foi premiada Ariane Leite do Nascimento, graduanda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o trabalho “Botânica sempre viva”.