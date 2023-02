Iphan retomará escavação em sítio arqueológico paulistano após chuvas

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou que as escavações no Sítio Arqueológico Saracura só serão retomadas após o período de chuvas, que vai até o fim de março.

Localizadas na área da Estação 14 Bis, que vai integrar a futura Linha 6 Laranja do Metrô de São Paulo, as escavações no Sítio Saracura foram suspensas por causa das chuvas que atingiram a capital paulista na última terça-feira (7).

Segundo o Iphan, o que motivou a decisão foi o fato de parte do sítio situada na área da futura estação ter ficado alagada. “Tão logo se inteirou da situação, a equipe técnica do instituto foi ao local, na quarta-feira (8), e constatou que a medida era essencial para garantir a conservação do sítio arqueológico”, explica o Iphan em nota.

A área inundada já foi drenada e as escavações arqueológicas poderão ser retomadas após o período de chuvas intensas. Apesar de terem sido instaladas barreiras de rochas para contenção e bombeamento das águas pluviais, estas não foram suficientes para conter o volume de chuva, acrescenta a nota. As escavações ocorriam a uma altura de 2,5 metros, distante da parte mais densa do sítio arqueológico, que se situa a 5 metros e permanece soterrada, e segura, à espera de pesquisas, completa o texto do Iphan, autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura.

Realizado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o monitoramento arqueológico foi requisitado preventivamente pelo Iphan em etapa de reabertura de processo do licenciamento ambiental em 2021. Como consequência de tais estudos, esta memória do Bixiga, bairro tradicional da capital, foi descoberta.

No caso da área da Estação 14 Bis, os vestígios identificados até o momento remetem à população urbana residente na cidade em meados do século 20. Contudo, os achados ainda estão sendo estudados e pode haver novas descobertas.

De acordo com o Iphan, foram resgatados pedaços de louça e fragmentos de vidro e de material construtivo, dentre outros tipos de material. A pesquisa indica possibilidade de que o material provenientes do sítio possa pertencer ao quilombo urbano Saracura.

Para apurar essa hipótese, o Iphan pediu a complementação dos estudos em andamento, de modo a incluir o Movimento Civil Mobiliza Saracura Vai-Vai, que defende o legado do quilombo que existia na região. O movimento também acompanhou o Iphan em vistoria feita na área.



Para garantir pesquisas e estudos sobre esse legado, o Iphan registrou, em 2022, o Saracura/14 Bis como sítio arqueológico que compõe o patrimônio cultural brasileiro.