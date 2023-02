São Paulo tem Dia D para atualizar vacinação de crianças

As escolas municipais de São Paulo participam hoje (15) do Dia D para atualização vacinal de crianças com até 5 anos de idade. A ação foi iniciada em 6 de fevereiro, primeiro dia do ano letivo, com a distribuição dos cartões da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) aos pais e responsáveis pelos estudantes. Serão oferecidas as vacinas previstas no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

O Dia D é organizado pelas coordenadorias de Vigilância em Saúde (Covisa) e da Atenção Básica (CAB), com o apoio das unidades escolares. Por meio da busca ativa, as unidades básicas de Saúde (UBSs) solicitam que pais e responsáveis retirem as DVAs e levem as crianças com vacinas em atraso para a atualização da caderneta. Hoje, as UBSs terão atividades para estimular a participação do público infantil.

Estão disponíveis as seguintes vacinas: BCG, hepatites A e B, poliomielite, rotavírus, pentavalente (DTP+Hib+HB), pneumocócica, meningocócica C, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, difteria, tétano e covid-19, conforme o esquema adotado para a idade.

A prefeitura reforça que a aplicação dessas doses é fundamental para o controle, a eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis.