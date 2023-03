Olimpíada escolar pelo meio ambiente, Restaura Natureza abre inscrição

A Restaura Natureza, Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas do WWF-Brasil, está com as inscrições abertas para a sua segunda edição. Nesta edição a competição colaborativa será estendida ao 1º ano do Ensino Médio, além de contemplar estudantes 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas de todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Um novo tema formativo, Segurança Alimentar, foi incluído na olimpíada em 2023, juntando-se a outros nove temas atuais que se conectam ao currículo escolar e são caminhos importantes para restaurar a natureza e a conexão das pessoas com ela.

A olimpíada é composta por duas fases simultâneas: a fase online, que apresenta os temas formativos e convida os estudantes a testarem seus conhecimentos individualmente, e a fase prática, realizada em grupo, em que as crianças e jovens vão desenvolver, acompanhados de um professor responsável, os seus projetos relacionados ao uso de tecnologia, plantio, mudanças na gestão da comunidade, campanhas de engajamento ou qualquer ação criativa que promova a restauração dos ecossistemas.

Os alunos acumulam pontos em ambas as fases. Também é possível ganhar pontos convidando amigos para a Restaura Natureza. Todos os grupos que enviarem um relato de suas ações concorrerão em duas categorias: Comissão Julgadora e Voto Popular, que valem prêmios.

Comunidade escolar

Para que a Restaura Natureza contemplasse as demandas da comunidade escolar, foi realizado um processo de escuta com professores e profissionais de educação de diversas cidades brasileiras. O desenvolvimento da olimpíada também considerou as necessidades e temas urgentes apontados por especialistas em restauração do WWF-Brasil e parceiros técnicos.

A olimpíada tem como embaixador o personagem Chico Bento, por meio de parceria institucional com a Mauricio de Sousa Produções. Também são parceiros institucionais o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), os Escoteiros do Brasil, a Mostra Ecofalante de Cinema, a Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica (Sobre) e o Criativos da Escola, do Instituto Alana. Conta com o apoio da marca Bom Ar®, da Reckitt Hygiene Comercial, com quem o WWF-Brasil iniciou em 2021 uma parceria de três anos pela restauração do Cerrado e da Mata Atlântica, e da Aegea.

A competição é organizada pela Quero na Escola, associação sem fins lucrativos voltada à educação em parceiria com o WWF-Brasil, governos e empresas em todo país para combater a degradação socioambiental e defender a vida das pessoas e da natureza, além de buscar soluções urgentes para a emergência climática.