Inscrições para a Olimpíada de Matemática terminam dia 17

As inscrições para a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) terminam na próxima sexta-feira (17). Podem participar da competição estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, tanto de escolas públicas como privadas.

Para se inscrever ou obter informações mais detalhadas sobre o certame, os interessados podem acessar o site da OBMEP. A inscrição é gratuita para escolas públicas.

O Ministério da Educação (MEC) informou hoje (15) que a olimpíada se divide em duas fases. A primeira, prevista para 30 de maio, consiste em uma prova objetiva de 20 questões; e a segunda é uma prova discursiva composta por seis questões, a ser aplicada em 7 de outubro.

Grau de escolaridade

“As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do estudante: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (ensino médio). A divulgação dos aprovados para a segunda etapa será no dia 2 de agosto e a divulgação dos premiados no dia 20 de dezembro”, informou, em nota, o MEC.

Criada em 2005, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas tem abrangência nacional e é organizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Os recursos são do MEC e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Mais qualidade

Segundo os organizadores, entre os objetivos de torneios desse tipo está o de “estimular e promover o estudo da matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de estudantes brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas”.

Para o MEC, as olimpíadas beneficiam também professores e escolas, já que incentivam o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais de educação; e contribuem para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, institutos de pesquisa e sociedades científicas, além de promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.

“Os estudantes da rede pública e privada recebem medalhas de ouro, prata e bronze, bolsas de iniciação científica e certificados de menção honrosa. Já os professores ganham um diploma e um livro de apoio para formação matemática. As escolas são premiadas com kits esportivos e material didático, além de troféus”, detalhou o MEC.