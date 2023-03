Acidente com ônibus em rodovia paulista deixa três mortos e 21 feridos

Três pessoas morreram em um acidente com ônibus no quilômetro (km) 512 da Rodovia Régis Bittencourt, no município de Cajati, na região de Registro, interior paulista. As vítimas são dois adultos, um homem e uma mulher, e uma criança de 7 anos. O grupo de 50 passageiros e dois motoristas saiu do município de Lapa, no Paraná, e seguia para Aparecida, onde fica o santuário da padroeira do Brasil.

O motorista, que saiu ileso, informou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que perdeu o controle na curva e acabou tombando sobre a faixa da esquerda. Além dos passageiros mortos, seis ficaram gravemente feridos e foram socorridos no Hospital Regional de Pariguera-Açu. Quinze pessoas tiveram ferimentos leves receberam atendimento no Pronto Socorro de Cajati.

Ainda de acordo com a PRF, o ônibus de turismo tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O disco tacógrafo estava com problemas e, por isso, não foi possível verificar a velocidade no momento do acidente. O ônibus foi removido para o km 500-N, no Posto Real de Cajati.