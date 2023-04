Morre Mestre Zumbi Bahia, liderança negra do Maranhão

Morreu neste sábado (15) uma das maiores lideranças negras do Maranhão: Adalberto Conceição da Silva, mais conhecido como Mestre Zumbi Bahia. A morte do mestre de capoeira, cantor, compositor, coreógrafo, percussionista e mestre em Ciências da Educação foi informado pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN-MA).

Até o momento não foi divulgado o motivo da morte de Mestre Zumbi Bahia. “É com pesar que recebemos a notícia da passagem do companheiro Adalberto da Conceição Silva, nosso Mestre Zumbi Bahia. Respeitado e aplaudido pelos seus feitos, Zumbi Bahia deixa um significativo legado na arte e na cultura afrobrasileira, em especial no Maranhão”, informou o CCN, em nota publicada nas redes sociais.

“O Centro de Cultura Negra do Maranhão manifesta gratidão e homenagens pela sua contribuição no Akomabu, no Abanjá e se solidariza com familiares e amigos. ‘Me banho nas forças que vem do infinitivo! Atravessando as barreiras do Sol’. Esteja em paz Zumbi Bahia! Que o Orum lhe receba em festa!”, completa a nota.

Em outro post, o CCN agradece ao mestre pelos ensinamentos; pelos “zumbidos culturais”; bem como pela ginga, luta, caráter, “e por nos ter feito entender a grandeza de ser negro... negra! Por nos ter feito respeitar nossa ancestralidade, nossa religião e nossa cultura. Eternamente nossa gratidão”, diz o texto.

Erradicado em São Luís (MA), Zumbi Bahia criou o Coletivo Cultural Oficina Afro. A carreira artística dele teve início no grupo Filhos de Obá, em Salvador (BA). Já no Maranhão, foi coordenador Pedagógico do lnstituto Officina Affro.