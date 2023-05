Fundo Brasil distribui até R$ 40 mil a entidades LGBTQIA+

O Fundo Brasil de Direitos Humanos está com inscrições abertas para o Edital LGBTQIA+ Defendendo Direitos 2023, que irá disponibilizar R$ 800 mil a até 20 organizações de defesa dessa comunidade, com a finalidade de promoção do fortalecimento institucional. O prazo de submissão de propostas termina no próximo dia 12.

Podem participar grupos, coletivos e organizações da sociedade civil que atuem na causa. Os projetos selecionados irão receber até R$ 40 mil para desenvolver as ações ao longo de, no máximo, 12 meses. A verba poderá ser usada para melhorias na estrutura física e nas condições de trabalho, por exemplo.

O Fundo Brasil adianta que terão prioridade na seleção organizações, grupos e coletivos que tenham equipes caracterizadas pela equidade racial e de gênero. Além disso, a entidade destaca ser fundamental que os projetos levem em consideração aspectos das dimensões racial, étnica e de gênero.

O edital pode ser acessado pelo site do Fundo Brasil. Caso tenham dúvidas, os candidatos podem escrever para este email.