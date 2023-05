Feira em São Paulo debate saúde digital no SUS

Em sua 28ª edição, a Feira Hospitalar, um dos principais eventos do setor no país, coloca em debate, a partir desta terça-feira (23), o potencial de transformação das plataformas digitais no serviço de saúde nacional. Realizado na capital paulista até a próxima sexta-feira (26), o evento espera receber cerca de 50 mil profissionais da área em seus congressos, fóruns, arenas, cursos e exposições.

Entre os temas de destaque estão Plataformas Digitais Facilitando o Sistema Único de Saúde (SUS) a Dar Saltos de Acesso na Saúde Populacional; Saúde Digital: Novos Horizontes para o SUS; Por que os Sistemas Públicos de Saúde Serão Intrinsecamente Dependentes de Conectividade?; e Prós e Contras da Inclusão da Atenção Domiciliar no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Hoje, às 14h15, o diretor do Departamento de Saúde Digital e Inovação do Ministério da Saúde falará, na Arena Reabilitação, sobre os impactos do processo digital no SUS: a experiência das unidades de cuidados intensivos e conectados.

Às 15h30 terá vez o painel Abastecendo a Cadeia Nacional de Saúde com Biotecnologia, Inovação, Segurança e Eficácia, com a participação do gerente-geral de Tecnologia de Produtos para Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Augusto Geyer; do coordenador-geral de Metrologia em Biologia do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Marcelo Medeiros; e do vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marco Aurélio Krieger.

Às 17h, ocorrerá a oficina Projeto ImunizaSUS: A Perspectiva Tecnológica do Setor Produtivo de Imunizantes para os Desafios do Programa Nacional de Imunizações, com a participação do diretor de Imunização e Doenças Imunopreveníveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Eder Gatti.

Realizada no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, a Hospitalar terá quatro congressos: o Internacional de Serviços de Saúde (CISS), o H&F, de Hotelaria e Facilities, o [email protected] Fórum 2023 e o Congresso de Atenção Domiciliar e Cuidados de Transição (CAD).

Paralelamente, haverá sete arenas de debate gratuitas: atenção domiciliar e cuidados de transição, engenharia clínica e distribuidores e tecnologia.

A programação completa do evento pode ser consultada aqui.