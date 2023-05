Plataforma amplia indicadores de segurança pública

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lança nesta terça-feira (30) o programa Validador de Dados Estatísticos do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), plataforma usada por profissionais de segurança pública dos estados para encaminhar dados “de forma mais eficiente e célere”.

A nova versão da ferramenta, segundo a pasta, vai possibilitar a ampliação do painel de indicadores de segurança pública dos atuais nove para 28 dados, incorporando feminicídios, estupros, suicídios, desaparecimentos, mortes causadas por agentes do Estado e outros. No novo sistema, dados nacionais oficiais serão validados a cada 30 dias, diferentemente dos atuais 90.

O lançamento do Sistema Validador de Dados Estatísticos ocorre hoje em meio à Jornada Nacional de Integração de Dados de Segurança Pública. O evento segue até amanhã, com um treinamento voltado para representantes da área de estatística de órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação.

Dados nacionais

A partir da ampliação de dados nacionais de segurança pública, o ministério contará com informações sobre as seguintes categorias: homicídio doloso; roubo seguido de morte (latrocínio); lesão corporal seguida de morte; tentativa de homicídio; feminicídio; morte por intervenção de agente do Estado; morte a esclarecer, sem indício de crime; morte no trânsito ou em decorrência dele; morte de agente do Estado; suicídio; suicídio de agente do Estado; estupro; roubo de veículos; roubo a instituição financeira; roubo de carga; furto de veículos; tráfico de drogas; apreensão de cocaína; apreensão de maconha; apreensão de arma de fogo; pessoa desaparecida; pessoa localizada; mandado de prisão cumprido; atendimento pré-hospitalar; busca e salvamento; combate a incêndios; emissão de alvará de licença; e realização de vistorias.