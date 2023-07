Hoje é Dia: Dia Mundial da População e do Rock marcam a semana

Nascimento do músico compositor e flautista fluminense Joaquim Antônio da Silva Callado (175 anos) - considerado um dos criadores do choro ou "o pai dos chorões"

Nascimento do antropólogo paulista Roberto Cardoso de Oliveira (95 anos)

Acidente com avião brasileiro mata 122 em Paris, entre os quais, o cantor Agostinho dos Santos e o político e ex-chefe da polícia de Vargas, Filinto Müller (50 anos)

Dia Mundial da População - comemoração sugerida pelo Conselho de Governadores do UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) da ONU após o "Dia dos 5 Bilhões" de 11 de julho de 1987, quando o planeta teria alcançado a então quantidade recorde de 5 bilhões de pessoas

Nascimento do médico e fisiologista francês Claude Bernard (210 anos) - conhecido fundamentalmente pela criação da medicina experimental/baseada em evidências

Morte do cantor e compositor paulista Agostinho dos Santos (50 anos)

Morte do músico de jazz estadunidense Bennett Lester Carter, o Benny Carter (20 anos) - uma das figuras principais do mundo do jazz, desde a década de 1930 até à década de 1990

Malala Yousafzai discursa na sede da ONU (10 anos) - foi a primeira aparição pública desde o atentado que sofreu de um extremista Talibã; é conhecida por seu ativismo pelo direito por educação das garotas no Paquistão, e, por isso, virou alvo dos extremistas. Foi a pessoa mais nova a ser laureada com um prémio Nobel

Brasil perde a final da Copa do Mundo 1998 para a França (25 anos)

Dia de Malala - ONU declara o Dia de Malala, em homenagem à ativista paquistanesa Malala Yousurfzai