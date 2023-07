Livros inspiram enredos de escolas de samba do Rio no carnaval de 2024

Na volta ao Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro, a Porto da Pedra escolheu um enredo com inspiração literária para o desfile do carnaval de 2024. A agremiação, também chamada de Tigre de São Gonçalo, por causa do seu símbolo, vai para a avenida com o tema O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular.

O início do texto de apresentação do enredo criado pelo carnavalesco Mauro Quintaes já indica o caminho do que a escola vai levar para a avenida. A intenção é valorizar o saber nos diversos conhecimentos para pensar, discutir, refletir e ensinar alguma coisa. O texto publicado no site da escola destaca que o saber popular manifesta-se em práticas que marcam a identidade de uma comunidade, de parte ou do todo de uma sociedade.

O retorno da Porto da Pedra à elite do carnaval do Rio foi garantido com o campeonato em 2023 no Grupo da Série Ouro no carnaval de 2023. O título foi conquistado com o enredo baseado no livro A Jangada: 800 Léguas pelo Amazonas, escrito por Júlio Verne, que nunca pisou em solo brasileiro. A escola propôs uma grande aventura do imaginário humano na região e encantou o público.