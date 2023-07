Série D: Vitória bate Real Ariquemes em clássico capixaba e segue vivo

Uma publicação compartilhada por VITO?RIA FUTEBOL CLUBE (@vitoriafutebolclube)

Jogando com o apoio da torcida no estádio Salvador Venâncio, o Vitória-ES enfrentou dificuldades com a marcação adiantada do Real. A melhor chance do Alviazul abrir o placar surgiu aos 19 minutos, após cruzamento de Tony na medida para João Paulo que cabeceou certeiro, mas o goleiro Neguete fez uma defesa salvadora. Mais fechado, o Real Noroeste chegou a tentar alguns contra-ataques pelas laterais, mas quem balançou a rede primeiro foi mesmo João Paulo. Ele disparou com a bola em um contra-ataque, tabelou com Rony, driblou o goleiro Negrete e chutou para o fundo da rede. Após levar o gol, o Real amassou o Alvianil e por muito pouco não chega ao empate. Aos 44 minutos, após escanteio, Matheu Paulista levou a melhor na dividida com Teco e chutou na trave. Já nos acréscimo, Juninho Potiguar desferiu um chute cruzado e o goleiro Vitão foi na bola e evitou o empate do Real.

Após o intervalo, logo aos três minutos, o Vitória-ES partiu em contra-ataque. Maicon Esquerdinha lançou para Teco, que chutou cruzado, mas Negrete fez outra defesa magistral. Do lado do Real, a melhor oportunidade foi aos 16 minutos: Juninho Potiguar arriscou um chute cruzado e o goleiro Felipe evitou e mandou para escanteio. Na sequência, aos 19, Tony recebe a bola do lado esquerdo da área, dribla a defesa e cruza com precisão para Breno Santos Vitória-ES ampliar e selar o triunfo por 2 a 0.

Próxima rodada

Já sem chances de classificação, o Real Noroeste-ES e Nova Iguaçu-RJ se enfrentam no próximo sábado (15), às 11h ( horário de Brasília), no estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro. A partir das 15h, o Vitória-RS recebe o Santo André-SP, na capital capixaba.