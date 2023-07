Rio tem dia de verão às vésperas da chegada de uma frente fria

A cidade do Rio de Janeiro teve, nesta quinta-feira (13), um dia típico de verão, com a temperatura máxima chegando a 37,2º Celsius (0ºC),no bairro de Irajá, na zona norte, às vésperas da chegada do um ciclone extratropical que já atingiu a região sul do país, provocando chuva forte, ressaca do mar, queda de árvores sobre a rede elétrica e a morte de uma pessoa.

O veranico que atingiu o Rio em pleno inverno deve-se à aproximação de um sistema pré-frontal que antecede a chegada de uma frente fria. Para esta sexta-feira (14), está prevista uma queda brusca na temperatura, estimada em 10ºC.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta noite, a aproximação de uma frente fria causará aumento de nebulosidade na cidade do Rio de Janeiro, com céu parcialmente nublado a nublado e sem previsão de ocorrências de chuva. Os ventos estarão moderados a fortes, entre 52 quilômetros por hora (Km/h) e 76 Km/h. Hoje (13), ventos fortes, chegaram a 64,8 Km/h às 10h48 no Aeroporto Internacional do Galeão,

O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil vale para o período entre as 21h desta quinta-feira e as 9h de sábado (15), com previsão de ondas de 2,5 metros a 4 metros de altura.

Para esta sexta-feira (14), devido à passagem da frente fria e de um sistema de baixa pressão associado, há previsão de chuva fraca a moderada isolada, a qualquer hora do dia. Os ventos estarão moderados a fortes (entre 52 Km/h e 76 km/h).