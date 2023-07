Saltos ornamentais: Ingrid Oliveira fatura vaga para o Brasil em Paris

VAGA GARANTIDA PARA PARIS 2024 ??????????????



Brasil conquista vaga em #Paris2024 ???????? na Plataforma 10m de Saltos Ornamentais!



A classificação vem após Ingrid Oliveira avançar à final da categoria, no Mundial de Esportes Aquáticos ????????



Um resultado espetacular! ???? pic.twitter.com/Si7cIIib7j — Time Brasil (@timebrasil) July 18, 2023

“Estou muito feliz, será mais uma edição de Jogos Olímpicos para o Brasil torcer por mim. A prova estava bem disputada, bem difícil. Sabia que não seria fácil conquistar essa vaga, mas deu tudo certo. Agora é seguir concentrada porque já tem final nesta quarta. É dar o melhor na prova e contar com a torcida de todos”, comemorou Ingrid, que já disputou a Olímpiada Rio 2016 e a de Tóquio 2020.

A brasileira Ingrid Oliveira assegurou a primeira vaga olímpica do Brasil nos saltos ornamentais nos Jogos de Paris 2024, na madrugada desta terça-feira (18), ao se classificar à final da plataforma de 10 metros no Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka (Japão). Na semifinal feminina, a carioca de 27 anos avançou na oitava posição, com 313.90 pontos – apenas 12 das 18 saltadoras desta etapa se classificaram.

Ingrid vai lutar por medalha às 6h (horário de Brasília) desta quarta-feira (19). A classificação olímpica no Mundial de Fukuoka não é nominal, pertence ao país. Somente em 2024 será definida a equipe que irá aos Jogos.

A delegação brasileira em Fukuoka conta ainda com Isaac Souza, Rafael Fogaça e Paty Valente. O Mundial distribui três vagas em cada uma das provas sincronizadas. A competição é a primeira de três janelas de classificação para os Jogos de Paris 2024. Depois, em outubro, haverá os Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) - que garantem vagas aos campeões das disputas individuais (trampolim 3m e plataforma 10m, no masculino e no feminino) – e em 2024 o Mundial de Doha (Catar), que distribuirá quatro vagas (provas sincronizadas).

Programação



21h00 – Trampolim 3m masculino (eliminatórias) – Rafael Fogaça e Rafael Max



3h30 – Trampolim 3m masculino (semifinais)

6h00 – Plataforma 10m feminina (final)

21h00 – Trampolim 3m feminino (eliminatórias) – Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira



2h30 – Trampolim 3m feminino (semifinais)

6h00 – Trampolim 3m masculino (final)

21h00 – Plataforma 10m masculino (eliminatórias) – Diogo Silva e Isaac Souza



3h30 – Plataforma 10m masculino (semifinais)

6h00 – Trampolim 3m feminino (final)



3h30 – Trampolim 3m sincronizado misto (final) – Anna Lúcia dos Santos e Rafael Max

6h30 – Plataforma 10m masculino (final)