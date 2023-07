Espanha e Suíça estreiam com vitória na Copa do Mundo Feminina

As seleções de Espanha e Suíça saíram na frente na busca por um título inédito na Copa do Mundo feminina de futebol. Na madrugada desta sexta-feira (21), as espanholas aplicaram 3 a 0 na equipe da Costa-Rica, pelo Grupo C, e a Suíça ganhou por 2 a 0 da Finlândia, e passou a liderar a chave A. Fechando a primeira rodada do Grupo B, a Nigéria empatou sem gols com o Canadá, atual campeão olímpico.

As espanholas sobraram no primeiro tempo contra as costarriquenhas no estádio Dunedin, na Nova Zelândia, e ainda contaram com a sorte do gol contra, aos 21 minutos, de Valeria del Campo. Depois, em apenas seis minutos, a Espanha balançou a rede duas vezes: Aitana Bonmati e Esther González. A vantagem espanhola poderia ser ainda maior, com um pênalti a favor da Espanha aos 30 minutos, mas a goleira Solera evitou a goleada ao defender a cobrança da jogadora Hermoso.

Com ampla vantagem, as espanholas administraram o resultado após intervalo. A meia-atacante espanhola Alexia Putellas, estrela da seleção - é bicampeã da Bola de Ouro (premiação da revista France Football) - ficou passou boa parte do jogo no banco, mas pode finalmente estrear ao entrar ao entra em campo aos 31 minutos da etapa final.

Suíça bate Finlândia e lidera Grupo A

A Suíça buscou o gol desde o início do jogo, mas precisou de tempo para furar o esquema defensivo das Filipinas. As asiáticas quase abrem o placar aos 15 minutos, com Guillou, mas o gol foi anulado por impedimento. Já aos 45 minutos, a Suíça balançou a rede em combrança de de Ramona Bachmann, após pênalti sofrido por Sow. Após o intervalo, as suíças ampliaram aos 19 minutos, com Seraina Piubel, que atenta aproveitou o rebote da goleira para selar o triunfo por 2 a 0, que colocou o país na liderança do Grupo A (à frente da anfitriã Nova Zelândia no saldo de gols).

Último duelo desta sexta será EUA x Vietnã às 22h

Tetracampeã mundial, a seleção norte-americana encara o estreante Vietnã pelo Grupo E, às 22h no estádio Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia), onde ocorreu a abertura do Mundial. Os Estados Unidos lideram o ranking mundial da Fifa, enquanto o Vietnã ocupa a 32ª posição. A chave E tem ainda Holanda e Portugal.