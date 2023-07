Torcida vibra com entrada de Marta na Seleção Brasileira

Com gritos ensurdecedores, aplausos e muita bateria, os torcedores que se concentraram na manhã de hoje (24), no espaço Nossa Arena, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, vibraram com a entrada de Marta, que substituiu Ary Borges, a grande estrela do jogo, responsável por fazer três gols na partida de hoje.

A Seleção Brasileira de futebol feminino venceu o Panamá por 4 a 0, na estreia da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, em Adelaide, na Austrália. “Olê, olê, olá, Marta, Marta”, cantaram os torcedores.



Marta, que já foi considerada a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades e é a maior artilheira da Seleção Brasileira, é a grande ídola de milhões de brasileiros e pessoas em todo o mundo. Como da pequena Mellyssa, 10 anos, que, ao contrário de Marta, costuma jogar de goleira. “Gosto da Marta. Vim assistir ao jogo de futebol feminino e estou achando muito legal”, disse ela à Agência Brasil.

“Achei que foi uma estreia maravilhosa. Agora, vamos pegar um time [a França] um pouco mais difícil. Mas me emocionei muito porque essa vai ser a última Copa do Mundo da Marta. Essa foi a última estreia dela numa Copa e eu fiquei bem emocionada. A Marta fez tudo pelo futebol e, se hoje nós temos um pouquinho de espaço, isso é por causa dela”, disse a professora de futebol feminino Tayná Vieira, 24 anos.

O professor de Educação Física e do Projeto Vida Corrida, Alexsandro Matos, 39 anos, que levou diversas crianças do projeto para ver a partida de hoje, aprovou o jogo do Brasil.

“A expectativa era grande com essa vitória e achei maravilhosa. As crianças aqui se divertiram bastante. Foi um ótimo jogo. Foi uma apresentação ótima e espero que, contra a França, seja melhor ainda”, acrescentou.