"Se me dissessem, daria risada", admite Ary Borges após 3 gols na Copa

"Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei uma estreia assim. Se alguém me dissesse isso antes de eu entrar em campo, eu daria risada da cara da pessoa. Foi muito emocionante", destacou a atleta.

Não há dúvidas sobre quem foi o principal nome do Brasil na estreia na Copa do Mundo de futebol feminino nesta segunda-feira (24), com goleada por 4 a 0 sobre o Panamá, pelo Grupo F.. A meio-campo Ary Borges marcou três vezes e ainda deu a assistência no outro gol brasileiro e, por consequência, respondeu muitas perguntas sobre a performance de gala em sua primeira partida em uma Copa. Na entrevista coletiva após o jogo, a jogadora assumiu que o que viveu no estádio Hindmarsh, em Adelaide (Austrália) superou qualquer expectativa que ela poderia ter criado.

Ary, de 23 anos, jogadora do Racing Louisville (Estados Unidos), observou que todos os seus gols nasceram de jogadas bem trabalhadas pela equipe e se definiu apenas como uma "felizarda" por ter concluído para as redes o trabalho das companheiras. Ainda emocionada, ela disse que a atuação a fez lembrar da trajetória que construiu desde que começou a sonhar em ser jogadora, referindo-se a si própria pelo nome de batismo, Ariadina.

"Antes de entrar em campo, eu lembrei da Ariadina, que fez muitos sacrifícios para que a Ary Borges existisse. Lembrei também da minha família, das pessoas que viveram esse sonho comigo. Queria dar orgulho para todas elas e hoje eu consegui. Hoje a Ary Borges está realizando todos os sonhos da Ariadna", disse a jogadora.

Pia destaca estilo brasileiro em jogada do terceiro gol

A técnica sueca Pia Sundhage falou sobre a boa atuação da seleção na primeira partida, superando o compreensível nervosismo naquela que foi também a estreia para algumas atletas em um Mundial, caso da própria Ary Borges. Segundo a comandante, ao longo dos quatro anos de trabalho ela se preocupou mais em passar conhecimentos principalmente na parte defensiva, já que ofensivamente o Brasil tem muito talento, como visto na bela jogada do terceiro gol da seleção, marcado por Bia Zaneratto.

"Quando se fala de ataque, tivemos muitas soluções diferentes. O terceiro gol foi lindo. Não foi um gol que ensinamos. Foi um gol típico do Brasil", analisou Pia.