Projetos de proteção ao patrimônio permitirão acesso ao "Brasil real"

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, afirmou, nesta terça-feira (25), que a destinação de R$ 7,5 milhões para apoio a projetos de proteção ao patrimônio cultural constitui uma das principais ferramentas que permitirão à instituição chegar ao "Brasil real, ao Brasil profundo, às comunidades da cultura popular".

Grass fez a declaração durante o lançamento, em Brasília, do edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI). O período de inscrições começa amanhã (26) e vai até 8 de setembro. O edital não era realizado desde 2015, lembrou o presidente do Iphan.

Conforme o edital, foram disponibilizadas linhas de pesquisa relacionadas a projetos de identificação de bens culturais imateriais, de bens culturais registrados como patrimônio cultural do país e sociolinguística.

Segundo a ministra da Cultura, Margareth Menezes, a pasta está trabalhando pela reconstrução das políticas públicas para o setor. "Todas as ações que o Ministério da Cultura tem tido nas suas secretarias, nas suas políticas públicas, preveem uma visão, uma sensibilidade para a cultura popular, porque essa é a força do nosso povo", disse.

Os interessados em participar do edital poderão submeter os trabalhos até 8 de setembro. Podem participar da seleção organizações da sociedade civil e órgãos e entidades dos governos federal e estadual.

A íntegra do edital pode ser consultada no site do Iphan.