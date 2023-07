Prefeitura do Rio investirá R$ 64 milhões no setor audiovisual

A prefeitura do Rio de Janeiro investirá mais de R$ 64 milhões no Pró-Carioca Audiovisual, programa de Fomento Carioca de 2023 lançado nesta quarta-feira (26), no Palácio da Cidade. Os valores do investimento, que será feito por meio da RioFilme, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, sairão de recursos municipais e da aplicação da Lei Paulo Gustavo.

Na apresentação do programa, o diretor-presidente da RioFilme, Eduardo Figueira, disse que 2023 é o ano da consolidação dos programas que começaram com a retomada dos investimentos dois anos antes. “Em 2021, nós pegamos o mercado audiovisual totalmente destroçado no Rio de Janeiro, e também no Brasil, sem investimento nenhum. E 2022 foi o ano em que começamos a trabalhar uma política do audiovisual, com a licitação do Polo Cine Vídeo e apreço nas políticas afirmativas. E, neste ano lançamos o maior programa de audiovisual da cidade do Rio”, afirmou Figueira.