Flamengo enfrenta Grêmio por última vaga na final da Copa do Brasil

Determinado a reverter o placar do jogo de ida, o Grêmio deverá entrar em campo com força total. O técnico Renato Gaúcho relacionou o volante uruguaio Felipe Carballo e o meia argentino Franco Cristaldo para o jogo desta noite. Carballo foi poupado no último domingo (13), na vitória de virada do Tricolor gaúcho sobre o Fluminense (2 a 1) no Brasileirão. Já Cristaldo está em boa forma física, após uma lesão muscular na coxa direita. Entre os desfalques estão os zagueiros Bruno Uvini, por desgaste muscular, e Geromel, que segue se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo.

A primeira vaga na final da Copa do Brasil sairá do confronto entre São Paulo e Corinthians, a partir das 19h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A decisão do título ocorrerá em jogos de ida e volta, nos dias 17 e 24 de setembro.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.