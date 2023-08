Itamaraty recebe escultura da artista Marianne Peretti

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) recebeu nesta quarta-feira (16) a doação de uma escultura em bronze de autoria da artista franco-brasileira Marianne Peretti. A obra foi entregue pela filha da artista, Isabela Peretti, ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Segundo o MRE, a incorporação da primeira obra de Marianne Peretti à coleção do Palácio Itamaraty foi uma vontade manifestada em 2017 pela artista. A vitralista foi a única mulher a integrar a equipe do arquiteto Oscar Niemeyer na construção da capital e tem obras em vários pontos da cidade.

Marianne Peretti nasceu em Paris, em 1927, e naturalizou-se brasileira na década de 1950, quando se mudou para São Paulo e passou a investir na carreira artística. Na Europa, ela já havia feito ilustrações para livros, mas, em solo brasileiro, dedicou-se a vitrais, painéis, esculturas e relevos para edifícios. Ela faleceu em abril de 2022, no Recife, aos 94 anos.

As obras de Peretti podem ser vistas em vários prédios públicos de Brasília, como o Congresso Nacional, o Palácio do Jaburu, o Memorial Juscelino Kubitschek, o Teatro Nacional, o Panteão da Pátria e o Superior Tribunal de Justiça. São de sua autoria, ademais, os vitrais da Catedral Metropolitana de Brasília.

Também há obras da artista em prédios de Oscar Niemeyer em outras partes do Brasil e do mundo: na sede da revista Manchete, no Rio de Janeiro, no Edifício Burgo, em Turim, na Itália, e na Maison de la Culture du Havre, em Le Havre, na França. Em Paris, está exposto seu primeiro vitral, feito para a Câmara Sindical de Eletricidade, no Boulevard Voltaire.