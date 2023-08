Helicóptero com três a bordo desaparece na Floresta Amazônica

Um helicóptero com três ocupantes está desaparecido há mais de 24 horas entre o Amapá e o norte do Pará.

Em nota, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) informa que os passageiros são: José Francisco Vieira, engenheiro da Funai; tenente coronel Josilei Gonçalves de Freitas, comandante; e o mecânico Gabriel.

A equipe estava fazendo inspeção de pistas de pouso na região do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. A decolagem ocorreu às 12h dessa quarta-feira (16), do polo base Bona, localizado na Aldeia Maritepu. O grupo deveria ter chegado às 14h em Macapá (AP), conforme nota da Funai a partir de informações da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), ligada ao Ministério da Saúde.

“Após serem acionadas, as autoridades competentes começaram as buscas na região. Conforme a Sesai, ainda não há informações relativas à aeronave e aos passageiros. A Funai segue em contato com outros órgãos empenhados nas buscas”, diz a nota.

O helicóptero pertence a empresa Sagres, contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará.

A

entrou em contato com a Força Aérea Brasileira e aguarda retorno.