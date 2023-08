São Paulo recebe neste final de semana a Jornada do Patrimônio

A capital paulista recebe neste final de semana a nona edição da Jornada do Patrimônio, evento que pretende sensibilizar a população para a preservação e o reconhecimento do patrimônio histórico, artístico e cultura da cidade. O evento é parte integrante do calendário municipal e acontece anualmente no terceiro final de semana do mês de agosto.

Neste ano, a Jornada do Patrimônio vai promover mais de 300 atrações, como roteiros culturais, visitas a imóveis históricos, debates, palestras e exposições. Os homenageados desta edição são o fundador do Museu Afro Brasil, Emanoel Araújo, e a cantora Rita Lee. Já o tema escolhido é Se a cidade, se a cidade fosse minha, uma alusão à canção popular e que pretende discutir questões como inclusão e pertencimento, além da recuperação dos apagamentos.

Um dos destaques da programação é o lançamento da série Memórias em Bronze, evento que acontece neste sábado (19) na Cinemateca Brasileira com a apresentação filmes sobre a inauguração em São Paulo das cinco estátuas de personalidades negras.

Outro destaque é a chance de descobrir o território negro da Brasilândia, em roteiro saindo da Praça Benedicta Cavalheiro, no sábado; ou a Caminhada Heroínas Negras, saindo da Praça da República, no mesmo dia.

Já o roteiro Porta de Boate traz histórias da vida noturna LGBTQIAP+. Esse roteiro acontece no domingo(20), com saída na Rua da Consolação.

Pelo centro da cidade, a jornada promove ainda roteiros na Vila Itororó, celebrando o centenário da vila, hoje transformada em centro cultural; o roteiro Bom Retiro Arquitetônico e Gastronômico: Encontro de povos, que abrange a diversidade cultural e influência da imigração no bairro; e o roteiro Caminhos do Carandiru e o Aprisionamento Feminino, trazendo vivências e memórias do encarceramento na cidade de São Paulo. Esses três roteiros serão realizados neste sábado.

Na programação do evento estão também previstos shows musicais com Negra Li, Mc Bin Laden, Ellen Oléria, Orquestra Mundana Refugi e Linn da Quebrada.

A programação do evento está disponível no site da jornada.