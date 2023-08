Leitura de autores pretos muda olhar em comunidade no interior baiano

Mas a legislação ainda não foi capaz de mudar a realidade. “Vi muitas pessoas desistirem de seus sonhos. A partir do momento que entendemos o racismo como um problema estrutural que perpassa sobre toda a sociedade de forma velada e escancarada, é possível identificar a sua atuação de forma institucional nos espaços escolares”, diz a docente. Por isso, ela defende que é necessário ensinar as nuances do racismo para poder combatê-lo de forma eficaz.

Turma empolgada

No ano passado, quando o projeto começou, o clube de leitura fez um concurso literário e recebeu 150 textos. Os pais ficaram curiosos e surpresos. Desde então, ficam orgulhosos de como as meninas e os meninos ficaram desenrolados para falarem do que os cerca. “Meu filho era muito mais introspectivo e tinha transtorno de ansiedade. A leitura mudou muito a vida dele. Passou a ter muito mais amigos e a relação com todos melhorou muito”, diz Milena Nascimento, de 38 anos, mãe de um adolescente de 15 anos.

Ela diz que a conscientização sobre o que é ser periférico transformou também o seu desempenho na escola. Ela, que voltou aos estudos, e foi cursar uma faculdade de administração, com recursos do Prouni, está empolgada com a autonomia do filhão.

A aluna Samile diz que ficou maravilhada com o que leu nas obras do professor Silvio Almeida (atual ministro dos Direitos Humanos e de Cidadania) sobre o racismo estrutural ou da escritora Bianca Santana, no livro “Como eu me descobri negra”. “Esses livros todos foram importantes pra mim porque eu tive mudanças de pensamentos muito bons”.

Uma colega, Maria, de 14, concorda que o espaço abriu portas e se sente lutando “por causas que são importantes para nossa sociedade”. Outra amiga, Clara, de 15, garante que o ambiente escolar passou a incentivar a pensar com inspiração de pessoas que ela não sabia que existia. “É uma oportunidade da gente descobrir vários horizontes, de descobrir várias formas de pensar de lutar contra a opressão.”