Raio causou apagão na região metropolitana de Fortaleza, diz Enel

A Enel Distribuição informou que um raio causou o apagão no fornecimento de energia elétrica na região metropolitana de Fortaleza . Na madrugada deste sábado (19), os consumidores ficaram cerca de 1 hora e 30 minuto sem luz.

De acordo com a empresa, uma descarga atmosférica atingiu o para-raio de uma subestação e provocou um defeito no interruptor do sistema. Diante da oscilação de energia, o sistema foi desligado para proteger os transformadores.

"A falta de luz durou pouco mais de 1 hora, sendo o fornecimento restabelecido de forma gradual até 5h57. Cabe destacar que cerca de 70% dos clientes afetados tiveram o serviço normalizado em até 3 minutos", declarou a empresa.

No início da manhã deste sábado, a falta de energia provocou transtornos no trânsito. Semáforos desligados geraram engarrafamento de veículos em diversos bairros da capital cearense.

Na terça-feira (15), outro apagão atingiu os moradores de Fortaleza e de grande parte do país. De acordo com apurações preliminares, a falha no fornecimento de energia ocorreu em uma linha localizada em Quixadá, no Ceará. A linha pertence à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), subsidiária da Eletrobras.