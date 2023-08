Galeão responde por um em cada cinco embarques domésticos no Rio

O Galeão foi bastante afetado com as restrições de circulação de viajantes, devido ao coronavírus, assim como vários aeroportos do mundo. A perda de passageiros domésticos chegou a 64,1% de 2019 para 2020, enquanto o movimento internacional despencou 73,2%.

O terminal carioca passou de 6,9 milhões de embarques domésticos e internacionais em 2019, para 2,3 milhões, no ano seguinte.

O Santos Dumont também sofreu, mas em uma proporção menor, perdendo 44,8% de passageiros de um ano (4,5 milhões) para outro (2,5 milhões).

“Com a pandemia, as companhias aéreas tinham que manter uma malha aérea mínima para garantir que existisse conectividade no Brasil e elas acabam dando preferência para manter essa malha aérea mínima muito mais concentrada no Santos Dumont do que no Galeão, em função da preferência da grande maioria dos passageiros [já que é um aeroporto mais próximo do centro e da zona sul da cidade]”, explica Rafael Castro, especialista em aeroportos e professor do curso de graduação em turismo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (Cefet-RJ).

No ano seguinte, enquanto o Santos Dumont já mostrava recuperação, crescendo 34,4% em relação ao ano anterior e passando a embarcar 3,3 milhões de pessoas, o Galeão continuava perdendo passageiros: -1,9% nos voos domésticos e -49,9% nos internacionais.

A recuperação do Galeão viria apenas no ano seguinte, com crescimento de 316,9% no movimento internacional, apesar de ainda apresentar um tímido aumento nos passageiros domésticos (1,7%).

Ainda assim ficou longe de recuperar suas operações pré-pandemia, com uma movimentação de 2,9 milhões de embarques: 1,2 milhão internacionais e 1,7 milhão domésticos.

O Santos Dumont, por sua vez, em 2022, já superava sua movimentação pré-pandemia, com 5 milhões de embarques, um número recorde na série histórica da Anac (iniciada em 2000).