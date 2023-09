Polícia apreende 370 kg de cocaína pura em galpão no Rio

Agentes da Polícia Federal (PF) apreenderam, nesta quinta-feira (31), cerca de 370 kg de cocaína em sua forma mais pura (cloridrato de cocaína), no galpão de uma empresa de material de construção localizada no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a PF, a empresa não tinha conhecimento do carregamento.

A droga foi levada de Guarulhos (SP) para o Rio de Janeiro escondida em encomendas de material de construção, sem que houvesse qualquer relação da transportadora com os fatos. De acordo com as investigações, a cocaína seria distribuída em comunidades controladas pelo tráfico de drogas no Rio.



A ação foi desenvolvida pela Delegacia de Polícia Federal, em Volta Redonda, em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas da Superintendência da PF, no Rio.

A droga apreendida foi submetida à perícia preliminar que confirmou o fator de pureza da cocaína.