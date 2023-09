Brasil manifesta pesar por mortes em tempestades na Líbia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira (12) nota de pesar pelas vítimas das tempestades na Líbia.

“O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, das tempestades recentes na Líbia, que causaram a morte de milhares de pessoas, além de vultosas perdas materiais. Ao se solidarizar com as famílias das vítimas, o governo brasileiro lamenta a destruição provocada pelas tempestades e transmite suas mais sinceras condolências ao povo líbio”, diz a nota.

Informações preliminares indicam que cerca de 10 mil pessoas estão desaparecidas após as grandes enchentes no país. Cerca de um quarto da cidade de Derna, no leste da Líbia, foi destruído pelas enchentes depois que as represas estouraram durante uma tempestade, e mais de mil corpos foram resgatados, informam as autoridades locais.

*Com informações da Reuters.