Nos Jogos da Juventude, espaço para atletas mescla esporte e educação

As provas dos Jogos da Juventude, que ocorrem em Ribeirão Preto (SP), foram distribuídas em 15 instalações, inclusive em municípios vizinhos, como Serrana, Sertãozinho, Brodowski e Pirassununga. Uma delas é comum a todos os atletas: o Centro de Eventos Taiwan. Além de receber as disputas de ciclismo, judô, wrestling e esgrima, o local, situado na cidade-sede do evento, abriga o Centro de Convivência da competição - também chamado de CCO.

Como o nome diz, o espaço, de aproximadamente 30 mil metros quadrados é o ponto de encontro dos cerca de 4 mil participantes dos Jogos. Nele, foram instaladas áreas com atividades esportivas recreativas, como um basquete com cesta e a bola gigante, uma piscina de bolinhas para jogar vôlei e equipamentos para tênis de mesa e pebolim. Há, também, a experimentação de modalidades olímpicas, em uma parede de escalada e uma minipista de skate. A pira da competição, acesa pela judoca campeã olímpica e mundial Rafaela Silva na cerimônia de abertura, fica na fachada do salão.

Perto da parede de escalada, estão totens em referência a nomes de peso da história olímpica brasileira, com frases e itens utilizados por eles. Entre os homenageados, aparecem esportistas já aposentados como Fofão (vôlei), Hortência (basquete), Rogério Sampaio (judô) e Gustavo Borges (natação), e atletas importantes da atualidade, como Ítalo Ferreira (surfe), Rebeca Andrade (ginástica artística), Marcus D'Almeida (tiro com arco) e Rayssa Leal (skate).

Nesta semana, a última do evento, com sete modalidades em disputa (sendo três coletivas), a expectativa é que até 2,8 mil pessoas frequentem o local. Será o período mais movimentado desde a abertura do espaço, há duas semanas. Os horários de pico são aqueles próximos às refeições - o refeitório de atletas, profissionais envolvidos na competição e voluntários fica no CCO e tem média de 2 mil almoços e 1,5 mil jantares servidos por dia, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB).