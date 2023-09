Expo CIEE oferece mais de 10 mil vagas de estágio e aprendizagem

A quarta edição da Expo CIEE Virtual vai oferecer dez mil oportunidades de estágio e de aprendizagem espalhadas por todo o Brasil. O evento é gratuito e ocorre a partir de amanhã (18) até a próxima sexta-feira (22).

Segundo o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), os cursos com mais oportunidades de vagas de estágio são administração, ensino médio, educação, marketing e contabilidade. Já para aprendizagem, a maior parte das vagas são para arco administrativo, auxiliar de produção, logística, operador de caixa e vendedor.

Além das vagas, os jovens que buscam sua primeira oportunidade de trabalho poderão se inscrever para oficinas de currículos on-line e simulação de entrevista com especialistas. Também poderão se inscrever para palestras e cursos gratuitos.

Em sua última edição, a Expo CIEE Virtual contabilizou mais de 60 mil inscritos. A previsão é de que esse número se mantenha na edição deste ano.

As inscrições para participar do evento já estão abertas e podem ser feitas por meio do site https://www.expociee.com.br/.