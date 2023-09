Incêndio em andar do Hospital Sírio-Libanês não tem feridos

No começo da manhã desta segunda-feira (18), o 7º andar do Hospital Sírio-Libanês, na Rua Joaquim Floriano, no bairro Itaim Bibi, foi atingido por um incêndio. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, as chamas foram controladas e não há registro de feridos.

A causa do incêndio ainda está sendo apurada. A Defesa Civil chegou a ser acionada na fase de rescaldo para apoio à ocorrência, mas o pedido foi cancelado depois que a situação foi normalizada.

O hospital no Itaim Bibi, zona sul paulistana, tem nove andares. A unidade tem serviços especializados em oncologia, medicina diagnóstica e reprodução assistida. Além disso, tem estrutura de Centro Cirúrgico/Hospital-Dia e atendimentos em ortopedia, clínica cirúrgica e clínica médica.

A unidade principal do Sírio-Libanês fica na região central de São Paulo, no bairro Bela Vista.

A

solicitou informações ao Hospital Sírio-Libanês, mas não houve retorno até a publicação da notícia.