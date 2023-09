SP: ingressos para desfiles de escolas de samba começam a ser vendidos

Estão à venda, a partir desta segunda-feira (18), os ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo do carnaval de 2024. Os interessados podem comprar as entradas nas bilheterias físicas, em Pinheiros (Rua Cardeal Arcoverde, 2899, segunda a sexta, do meio-dia às 18h) e na Fábrica do Samba (Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 505, Barra Funda, de segunda a sexta, das 10h30 às 17h). Também é possível adquirir o ingresso pelo site do Clube do Ingresso . As entradas têm valores a partir de R$ 90 para os desfiles do Grupo Especial.

Estão disponíveis também os ingressos para o setor B do sambódromo do Anhembi, Camarote Lounge no setor H, e o novo espaço no Setor A, o Camarote do Esquenta, bem perto das baterias e da largada das escolas. As arquibancadas, que já estavam em pré-venda promocional desde junho, entram em novo lote, com ingressos a partir de R$ 90 para o Grupo Especial e opção de meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência, idosos e jovens carentes com idade entre 15 e 29 anos.

Os desfiles serão nos dias 3, 8, 10 e 11 de fevereiro, e no dia 17, as campeãs voltam à passarela. A primeira das cinco noites de espetáculo, em 3 de fevereiro, é das escolas de samba do grupo de Acesso 2, a partir das 20h. Para consultar a programação basta acessar o site da Liga de São Paulo.