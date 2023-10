Semana em Brasília mostra a jovens que educação é chave para inclusão

Ainda sobre a inclusão da aprendizagem baseada no trabalho, Camilo pretende ampliar o ambiente prático dentro das escolas do ensino fundamental 2, na modalidade de tempo integral. “Vamos lançar uma política importante de fortalecimento com o Sistema S no Brasil, para ampliar vagas de ensino técnico profissionalizante no país.” O Sistema S agrupa instituições que promovem a formação profissional e o acesso ao lazer e à cultura por trabalhadores brasileiros de diferentes categorias, lembrou. “O Brasil precisa dar mais oportunidades de conectar melhor ao mundo atual o nosso jovem do ensino médio brasileiro”.

Santana lembrou ainda a aprovação pela Câmara dos Deputados, neste segundo semestre, do projeto de lei que autoriza o aproveitamento de disciplinas de curso técnico de educação profissional no ensino superior. "Muitas vezes, o jovem não queria fazer um curso técnico profissionalizante porque sonha em fazer a graduação. Então, perderia tempo ou não iria aproveitar [os estudos]. Agora, não. O estudante vai aproveitar a disciplina da escola técnico-profissionalizante adiante, no ensino superior".

Visita

Após a abertura oficial da 3ª edição da Semana Nacional EPT, o ministro percorreu os estandes da mostra tecnológica.

No espaço estão mais de 50 instituições que ofertam essa modalidade de ensino, como os campi dos institutos federais, as redes estaduais de Educação, as escolas técnicas vinculadas às universidades, além do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Professores e estudantes dessas instituições de ensino apresentaram produtos, protótipos, novas tecnologias e projetos da educação profissional e tecnológica ao ministro e demais visitantes.