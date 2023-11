Corte do carnaval carioca terá musos LGBTQIA+ pela primeira vez

A Riotur está em busca de homens, mulheres e pessoas não binários para compor a corte do Rei Momo no carnaval 2024. Os interessados podem se inscrever até amanhã (10), apenas presencialmente, na Rua Dom Marcos Barbosa, 02/ 2º andar – Diretoria de Operações – Cidade Nova, das 10h às 17h.

A prefeitura concederá faixas de muso, musa e cidadão LGBTQIAPN+ não binário aos escolhidos, que vão representar a comunidade nos eventos da Riotur sobre a folia até 19 de fevereiro de 2024.

As exigências para concorrer são as seguintes: ser morador do Rio de Janeiro, ser maior de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e identificar-se como integrante da comunidade LGBTQIAPN+.

Uma comissão julgadora composta por membros indicados pela Diretoria de Operações da Riotur fará uma avaliação, com pontuação de 5 a 10 aos candidatos. Serão considerados os seguintes critérios: facilidade de expressão e desembaraço, simpatia, espírito carnavalesco e domínio da arte de sambar.

O regulamento pode ser conferido no site da Riotur, da prefeitura, por e-mail ou presencialmente, na sede da Riotur.