Tênis: Laura Pigossi faz 1º jogo do Brasil no Billie Jean King Cup

Uma publicação compartilhada por CBT (@cbtoficial)

O duelo de estreia de Pigossi (134ª no ranking mundial e número 2 no Brasil) será contra Sohyun Park (295ª), às 12h30 no horário local. Para garantir vaga na fase qualificatória da competição – que define os participantes das finais valendo o título de 2024 do Billie Jean King Cup - as brasileiras precisam vencer os playoffs em Brasília. Serão ao todo quatro disputas de simples e uma de duplas. A melhor seleção assegura a vaga.

“É sempre muito bom poder voltar ao Brasil e jogar em casa. A nossa torcida é uma das melhores do mundo e notamos isso nos torneios ao longo do ano. É uma energia única e somos privilegiadas por estarem do nosso lado. Com certeza vai ser um diferencial quando estivermos em quadra”, afirmou Pigossi em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Tênis (CBT).