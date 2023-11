Seleção feminina é convocada para amistosos contra Japão e Nicarágua

"Entre as convocações estamos mudando quatro, cinco, seis jogadoras para testar, mas mantendo uma estrutura. É desta forma que temos de dosar. Nenhuma mudança radical, mas também dar oportunidade para quem está merecendo", pontuou o treinador.

Artilheira da Libertadores, Priscila, atacante do Inter, ganhou espaço pela primeira vez na seleção brasileira feminina, convocada nesta sexta-feira (10) pelo técnico Arthur Elias para três amistosos em São Paulo: dois deles contra o Japão e um contra a Nicarágua. A lista tem 25 jogadoras, entra elas a meio-campista Julia Bianchi (Chicago Red Stars), que retorna à seleção - ela já fora convocada anteriormente pela ex-técnica sueca Pia Sundhage.

O primeiro jogo contra a seleção japonesa será no dia 30 de novembro (quinta-feira), às 15h15 (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo seguinte contra as asiáticas será no dia 3 de dezembro (domingo), às 11h, no Estádio Morumbi, também na capital paulista. O último confronto contra a Nicarágua, no dia 6 de dezembro (quarta), às 18h, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).