Pigossi e Haddad vencem na estreia do Brasil na Billie Jean King Cup

As paulistas Laura Pigossi e Beatriz Haddad colocaram o Brasil na frente da Coreia do Sul nos playoffs (eliminatórias) do Billie Jean King Cup , que garantem vaga na fase classificatória do torneio feminino de seleções. As duas venceram nesta sexta-feira (10) e o Brasil ficou a apenas uma vitória de conquistar a vaga. A definição será neste sábado (11), último dia dos playoffs, a partir das 10h, na Arena RBR (Estádio Mané Garrincha), em Brasília.

Atual número 11 do mundo, Bia enfrentará Park Sohyuon e, em seguida, Laura encara Ku Yeonwoo. Caso a equipe sul-coreana empate com a brasileira, haverá duelo de duplas para decidir qual equipe levará a vaga. Neste caso, Bia Haddad competirá ao lado de Luisa Stefani contra a dupla formada por Back Dayeon e Jeong Bo-Young. O time feminino brasileiro, comandado pela técnica Roberta Buzagli, conta ainda com Carolina Meligeni e Ingrid Martins.

TIME BRASIL BRB 2X0 COREIA DO SUL



Assim termina o primeiro dia do confronto, após Bia Haddad vencer Yeonwoo Ku, por 6/0 6/4



As partidas retornam amanhã, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Star+ pic.twitter.com/FkuoEHblIY — CBT (@cbtenis) November 10, 2023

Estreia de gala nesta sexta

Medalhista olímpica (duplas) e recém-campeã no Pan de Santiago (Chile), Laura Pigossi atropelou Shohyun Park, com um dupla 6/1 (2 sets a 0), na Arena BRB.

Depois foi a vez de uma implacável Bia Haddad, que começou a partida aplicando um pneu (6 a 0) contra Yeonwoo Ku (505ª no ranking mundial). A parcial seguinte foi mais equilibrada, mesmo assim a brasileira ganhou por 6/4 e selou o triunfo por 2 sets a 0, após 1h27min de confronto.

"Confesso que há muito tempo não jogava em casa, a energia foi muito boa, estamos em um momento muito importante do tênis feminino. Estava ansiosa para jogar diante da torcida", afirmou Bia, logo após à vitória, em depoimento à organização do torneio.

Programação

10h

Beatriz Haddad x Park Sohyun

A seguir

Laura Pigossi x Ku Yeonwoo

A seguir

Beatriz Haddad e Luisa Stefani x Back Dayeon e Jeong Bo-Young