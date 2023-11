Hoje é Dia: semana lembra os 50 anos do Hip Hop

Morte do cantor e compositor fluminense Délcio Carvalho (10 anos)

Dia Mundial do Hip Hop - comemorado para marcar a data da criação da Nação Zulu, ocorrida em 12 de novembro de 1973, no bairro novaiorquino do Bronx, nos Estados Unidos, que é tida como a 1ª organização oficialmente a incluir o Hip Hop em seus interesses, ao trabalhar para converter a violência dos subúrbios em jogos artísticos

Dia Mundial da Gentileza - celebrado na Austrália, no Brasil, no Canadá, nos Emirados Árabes Unidos, na Itália, na Índia, no Japão, na Nigéria e no Reino Unido, entre outros, para marcar a data da abertura da "1ª Conferência Mundial do Movimento da Bondade", ocorrida na cidade japonesa de Tóquio em 1998, e do aniversário do Movimento Mundial da Gentileza , que surgiu em 1996 num pequeno encontro no Japão