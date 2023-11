Portões nos locais de prova são fechados no segundo dia do Enem

Os portões acabam de ser fechados para a prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste domingo (12), deverão ser resolvidas 90 questões de matemática e ciências da natureza, em cinco horas de exame.

Os portões foram abertos às 12h e fechados, às 13h, pelo horário de Brasília. A prova começa às 13h30 e termina às 18h30. Antes do início da prova, são realizados procedimentos de segurança, como fiscalização dos lanches e conferência dos documentos de identificação já apresentados para o acesso à sala.

Segundo as regras do exame, os participantes só podem deixar a sala de provas, em definitivo, duas horas após o início da aplicação, às 15h30. Só é permitido sair com o Caderno de Questões nos 30 minutos finais da aplicação, ou seja, às 18h.

No primeiro dia de provas, no último domingo (5), 28,1% dos inscritos não compareceram ao exame. Quem não foi ao primeiro dia do exame pode ir ao segundo, no entanto, se o motivo da falta não se enquadrar nos termos previstos no edital, o candidato não tem direito à reaplicação.