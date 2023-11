DR com Demori aborda relações raciais e diversidade com Silvio Almeida

A edição do programa Dando a Real com Leandro Demori destaca uma conversa franca do professor, jurista, escritor e ministro Silvio Almeida com o apresentador e jornalista nesta terça (14), às 22h, na

.

O titular da pasta de Direitos Humanos e Cidadania fala sobre relações raciais e diversidade. Também comenta a luta pela igualdade e contra o racismo durante o bate-papo, que fica disponível no app

. O conteúdo ainda vai ao ar na

e na

no mesmo dia, às 23h.

Ao longo do programa, Silvio Almeida destaca a paixão por música, como o samba e o jazz. Já foi guitarrista e chegou a ter uma banda chamada Delito. Mas ele conta que foi no rap que encontrou sua bandeira de luta contra o racismo.

“Os Racionais (MCs) foram fundamentais para entender o que eu posso chamar de juventude negra. Falar de juventude é falar de parâmetros culturais, coisa que os jovens negros puderam ter a partir do advento do rap”, diz.

Durante a conversa, o convidado conta também que a ancestralidade envolve a construção da memória e do pertencimento. Sobre seus próprios ancestrais, Silvio lembra a história inusitada do bisavô, que quase foi incinerado vivo na época da epidemia de gripe espanhola, em São Paulo. Para ele, a luta do bisavô e de seus descendentes, recheada de fatos curiosos, imprimiu grande efeito subjetivo em sua vida.

“Tenho que fazer valer a pena esta oportunidade que foi dada ao meu bisavô, preciso ser digno desta possibilidade que foi dada a ele e a todos aqueles que vieram depois dele, de sobreviver”.