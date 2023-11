Brasil passa de 120 medalhas, sendo 55 de ouro, no 3º dia do Parapan

A delegação paralímpica brasileira ultrapassou a marca das 100 medalhas - 55 delas de ouro - nesta segunda-feira (20), terceiro dia do Parapan de Santiago (Chile). Até o fim da tarde foram cinco ouros na nataçâo, o primeiro deles com o bicampeão mundial Gabriel Araújo, também conhecido como Gabrielzinho, nos 100 metros costas da classe S2 (comprometimento físico-motor). Além do topo do pódio com o tempo de 2min00s02, o brasileiro de 21 anos superou o recorde parapan-americano, obtido na última edição do Parapan, em Lima (2019), pelo chileno Alberto Abarza (2min05s12). Na prova de hoje, Abarza também competiu e chegou em segundo lugar (2min06s98), seguido do peruano peruano Rodrigo Santillan em terceiro (2min18s48).