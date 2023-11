Aline Milene é convocada para amistosos da seleção feminina de futebol

O técnico Arthur Elias teve de fazer uma alteração na seleção feminina que disputará amistosos contra Japão e Nicarágua. Neste sábado (25), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a convocação da meia Aline Milene, do São Paulo, para o lugar de Ana Vitória, do Paris Saint-Germain (PSG), da França.

Segundo comunicado da CBF, o departamento médico da entidade foi informado pelo clube francês que a jogadora sofreu um entorse do tornozelo direito e não teria condição de se juntar à seleção, que se apresenta na segunda-feira (27), no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo.

A meia-campista Aline Milene, do São Paulo, foi convocada pelo técnico Arthur Elias para defender a Seleção Feminina nos amistosos da Data FIFA. pic.twitter.com/8RNM8AX9vI — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 25, 2023

Aline é uma das principais jogadoras do São Paulo na temporada, especialmente na segunda metade do ano. Nos últimos oito jogos, a meio-campista fez cinco dos oito gols que anotou em 2023. Ela defendeu a seleção em dez partidas, entre 2018 e 2020, período em que ainda atuava na Ferroviária, com um gol.

O Brasil terá dois amistosos contra as japonesas, que chegaram às quartas de final da Copa do Mundo deste ano, em Austrália e Nova Zelândia, com direito a goleada por 4 a 0 sobre a futura campeã Espanha, ainda na primeira fase. O primeiro jogo será nesta quinta-feira (30), às 15h15 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O segundo está marcado para domingo (3), às 11h, no Morumbi, também na capital paulista. No dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, será a vez de as brasileiras encararem a Nicarágua na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 18h.

Os

estão à venda, somente pela internet. O valor varia de R$ 40,00 (inteira) a R$ 20,00 (meia). O pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito, com limite de cinco entradas por cadastro. Conforme a CBF, as informações sobre a comercialização de bilhetes para os outros dois jogos serão divulgadas posteriormente.