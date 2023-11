Parapan: Brasil quebra recorde de medalhas e bocha vai a Paris 2024

Outro esporte em que o Brasil se destacou foi o atletismo, com 14 medalhas na tarde deste sábado. Em duas provas, houve dobradinha brasileira. Nos 100 metros da classe T47 (atletas com deficiência nos membros superiores) para homens, o multicampeão Petrúcio Ferreira garantiu o primeiro lugar, com Washington Júnior levando a prata. No arremesso do peso feminino da classe F12 (baixa visão), Izabela Silva foi a vencedora, com Jenifer da Silva na segunda posição.

Um pódio duplo de respeito! ????????



Petrucio Ferreira e Washington Júnior só dão orgulho para o nosso Brasil!



Os 100m da classe T47 têm dono aqui em Santiago e são eles. ????????????#BrasilNoParapan #Santiago2023 pic.twitter.com/odIRp8DhjZ — Brasil no PARAPAN (@cpboficial) November 25, 2023

Na sexta-feira (24), os brasileiros já tinham superado os 124 ouros de Lima - o que também era recorde no Parapan. Neste momento, o Brasil lidera o quadro de Santiago com 146 medalhas douradas. É quase o total de pódios do segundo colocado, Estados Unidos (150).

O Brasil tem outras duas medalhas garantidas neste sábado, restando saber a cor. Às 19h30 (horário de Brasília), os brasileiros fazem a final do futebol de paralisados cerebrais (PC) contra os argentinos. A seleção busca o tetra do Parapan. Mais tarde, às 20h, o Brasil enfrenta a Colômbia, valendo o penta do futebol de cegos.