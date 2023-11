Cuidados paliativos são tema do Dia Nacional de Combate ao Câncer

Cuidados Paliativos: O que Você Pensa que Sabe Pode Não Ser Verdade foi o tema do evento escolhido pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) para marcar o Dia Nacional de Combate ao Câncer 2023, lembrado nesta segunda-feira (27). O objetivo é desconstruir a ideia de que os cuidados paliativos representam desistência de tratamento e certeza da morte.

No ano passado, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a integração desses cuidados desde o diagnóstico para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida com a intenção de aliviar o sofrimento e controlar sintomas em diversas fases da doença.

O evento no Inca, no Rio de Janeiro, abordou a importância dos cuidados paliativos no acolhimento ao paciente e de suas famílias, na redução de gastos desnecessários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e no auxílio à preparação do país para o acelerado processo de envelhecimento da população.

Durante debate na sede do instituto, Renata de Freitas, diretora do Hospital do Câncer IV, Unidade de Cuidados Paliativos, destacou a necessidade de uma frente paliativista, que reúna profissionais de saúde e movimentos sociais em todo o país com foco na necessidade de uma política pública urgente. “Conscientizar que o sofrimento, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual, pode e deve ser abordado e que as ações paliativas generalistas devem ser de responsabilidade de todos os profissionais que cuidam desses pacientes demonstra a maturidade da nossa instituição e o reconhecimento que melhorias são necessárias, independente do tempo de um serviço”.

O diretor-geral do Inca, Roberto Gil, ressaltou que o trabalho da unidade especializada em cuidados paliativos do instituto é absolutamente necessário. “Um paciente grave com câncer de pâncreas, é lógico que ele pode ser curado, mas ele vai ter que ter cuidados paliativos desde o seu diagnóstico porque ele vai passar por cirurgias durante seu tratamento”.

A adaptação dos espaços hospitalares também contribui para os cuidados paliativos. Entre melhorias recentes feitas no Hospital do Câncer IV, em Vila Isabel, estão a reforma e revitalização da Sala do Silêncio, um refúgio de paz e tranquilidade para pacientes e acompanhantes, e a reestruturação da área externa do prédio, que agora oferece um espaço acolhedor para convivência, permitindo que pacientes internados recebam visitas em ambiente agradável e humanizado.

Desde 1988, o Dia Nacional de Combate ao Câncer tem a finalidade de mobilizar a população quanto aos aspectos educativos e sociais para o controle do câncer. Por isso, o Inca e o Ministério da Saúde desenvolvem estratégias que visam a ampliar o conhecimento da população brasileira sobre o câncer e, principalmente, em como prevenir a doença.