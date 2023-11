Cotas raciais e ações afirmativas são tema no DR com Demori

O programa Dando a Real com Leandro Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (28), na

, às 22h, traz uma conversa com a deputada federal Dandara Tonantzin.

Durante a entrevista, a convidada fala, entre outros assuntos, sobre ações afirmativas e cotas raciais, a precária presença feminina na Câmara dos Deputados e lembra o episódio em que o turbante que usava foi brutalmente arrancado dela em uma festa.

Pedagoga, mestre em educação, ativista, e eleita em 2022 como deputada federal pelo PT de Minas Gerais, Dandara Tonantzin iniciou a vida política em 2020, quando se tornou vereadora em Uberlândia, tendo sido a mais votada naquela eleição.

A deputada, que ingressou no curso de pedagogia aos 16 anos pelo sistema de cotas, defende a mudança que essa política promoveu em nossa sociedade. "As cotas possibilitaram o ingresso de estudantes negros de escola pública e baixa renda. Se não fosse essa agenda afirmativa, nós demoraríamos nove gerações para elevar ao patamar que nós elevamos hoje nas universidades.", afirma.

Sobre a Câmara dos Deputados, ela destaca que "é muito ruim que, numa democracia, os nossos representantes não tenham a cor, o cheiro, a origem, a identidade dos seus representados: o povo brasileiro".

O bate-papo discute ainda a importância da luta contra o preconceito de gênero. Sobre o desafio, ela diz que "a partir do momento que uma mulher negra entende que o quartinho da empregada não é a única alternativa para ela, dificilmente ela volta para esse lugar da subordinação".

Ela lembra, ainda, do episódio ocorrido em 2017, em Uberlândia, quando ao participar de uma festa de formatura foi agredida e teve o turbante que usava arrancado. Dandara dá detalhes sobre a repercussão do caso e de que forma isso a afetou.

