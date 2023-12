Handebol: Brasil vence novamente e vai à 2ª etapa do Mundial Feminino

UM PASSEIO! ???????



????: IHF pic.twitter.com/iWpchzEFlQ — Time Brasil (@timebrasil) December 1, 2023

A seleção brasileira se classificou, de forma antecipada, à segunda fase do Mundial de Handebol Feminino ao atropelar o Cazaquistão (46 a 15) nesta sexta-feira (1º), em em Frederikshavn (Dinamarca). Foi a segunda vitória seguida das Leoas (apelido da seleção feminina), após triunfo na estreia contra a Ucrânia. O Brasil volta à quadra no domingo (3), às 14h (horário de Brasília), para o último embate da fase de grupos (etapa preliminar)., contra a Espanha. Se voltarem a vencer, as Leoas - recém-heptacampeãs no Pan de Santiago (Chile) - garantirão a liderança do Grupo G. O Brasil busca o bicampeonato mundial – o primeiro título foi conquistado em 2013.

O primeiro lugar da chave leva vantagem: o time carrega dois resultados (vitórias) para a segunda etapa do Mundial, considerada a principal. Se terminar em primeiro no Grupo G, o Brasil enfrentará os três mais bem colocados do Grupo H (composto por Países Baixos, República Tcheca, Argentina e Congo). Seguirão adiante para as quartas de final as duas seleções com maior pontuação (somando resultados da fase preliminar) ao fim da fase principal.

No embate desta sexta (1°), a ponta Adriana Cardoso de Castro sobressaiu em quadra ao acertar oito gols, entre os oito arremessos que fez no jogo. Outros destaques foram Mariana Costa (ponta) e Kelly Rosa (armadora) que anotaram mais mais cinco gols cada.

The draw for the 26th IHF Women's World Championship has just been conducted ???? The preliminary round groups ?? #DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/PnpPpXSGV2 — International Handball Federation (@ihf_info) July 6, 2023

O Mundial de Handebol Feminino reúne 32 seleções divididas em oito grupos, na Escandinávia (Dinamarca, Noruega e Suécia), até 17 de dezembro quando ocorrerá a final. Além do título, quem levantar a taça garante presença nos Jogos de Paris 2024. As Leoas carimbaram a vaga olímpica ao faturarem o ouro no Pan de Santiago.

A Noruega é atual campeã mundial. O título foi obtido na edição na Espanha (2021), quando as Leoas ficaram em sexto lugar e a Espanha em quarto.