Homem esfaqueia quatro pessoas até a morte em Nova York e é morto

Um homem empunhando uma faca matou quatro membros da própria família, incluindo duas crianças, em uma casa no bairro de Queens, na cidade de Nova York, na manhã deste domingo (3), e em seguida foi morto a tiros pela polícia, disseram autoridades.

O Departamento de Polícia de Nova York disse que uma menina ligou para relatar o incidente no bairro de Far Rockaway, no Queens, e afirmou que "seu primo estava matando seus familiares”.

O suspeito, um homem de 38 anos, ainda esfaqueou dois policiais que foram ao local, disse a polícia aos jornalistas. Um dos policiais então o matou a tiros.

O suspeito já havia sido preso anteriormente em função de um incidente de violência doméstica, informou a polícia. Os dois policiais feridos foram levados para um hospital.