Basquete: Fla recebe Boca Juniors na Champions League das Américas

Após emocionante vitória de virada contra o Hebraica Macabi (Uruguai) na estreia da Champions League das Américas de Basquete (BCLA, na sigla em inglês), o Flamengo volta ao Ginásio do Maracanãzinho às 21h10 (horário de Brasília) desta sexta-feira (15) para encarar o Boca Juniors (Argentina), pelo Grupo C, um clássico do basquete sul-americano.

A equipe comandada por Gustavo Conti precisou se superar em quadra no primeiro jogo contra os uruguaios, na noite de quinta (13). O time começou nervoso e foi para o intervalo com desvantagem de 13 pontos: perdia por 53 a 40. O triunfo veio já na prorrogação, por 92 a 87. Os destaques em quadra foram Deodato (foram 21 pontos, quatro assistências e duas roubadas de bola) e Galvani (27 pontos e 10 rebotes).