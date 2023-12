Flamengo supera Botafogo e fatura primeira edição da Copinha Feminina

Uma publicação compartilhada por Copinha (@copinha)

O Flamengo, aos poucos, passou a dominar as ações, consolidando a superioridade no segundo tempo. Aos 13 minutos, na sequência de uma cobrança de escanteio, Mariana desviou a bola na pequena área e mandou para as redes. O gol do título saiu nos acréscimos, novamente após um tiro de canto. Depois do cruzamento, a também atacante Pimenta, de cabeça, fechou o placar no Canindé.

A conquista coroa uma campanha invicta do Flamengo. As cariocas jogaram a primeira fase no próprio Canindé e ficaram na ponta do Grupo A, com sete pontos (duas vitórias e um empate), à frente de Santos, Grêmio e Botafogo-PB. Na semifinal, disputada no Estádio da Rua Javari, as rubro-negras derrotaram o São Paulo nos pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo normal. Foram 11 gols marcados e sete sofridos.

A primeira Copinha Feminina reuniu 16 clubes de sete estados e do Distrito Federal. Os times foram divididos em quatro chaves, sediadas em diferentes estádios da capital paulista: Canindé, Rua Javari, Nicolau Alayon e Ibrachina Arena. A atacante Mileninha, do Internacional, terminou a competição como artilheira, com seis gols.